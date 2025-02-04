「久しぶりに揚げパンできました。」【写真】きれいな「揚げパン」いっちょ上がり！ポストされたのは、柴犬の「ハク」くんが雪を被っている姿を後ろから捉えた写真です。ハクくんの茶色いボディと白い雪。雪が砂糖にも見えてしまうこの姿に、小学校の給食でよく見かけたあの人気メニューを思い出す方が多く現れました。「めっちゃおいしそうやんけ」「砂糖多め(笑)」「冷たいモフモフ揚げパン。」「真っ白の揚げパンになっちゃった