埼玉県八潮市で道路が陥没し、トラックが転落した事故は、発生から48時間が経ちました。男性運転手の救助活動は昨夜も夜通し行われましたが、穴が崩落するなど危険な状態が続いていて、救助は難航しています。【写真を見る】埼玉・八潮市の道路陥没でさらに陥没2つの穴が大きな1つの穴に転落した男性運転手の救助難航埼玉県八潮市の県道でおととい朝、交差点の道路が陥没し、直径およそ5メートル、深さおよそ10メートルの穴に