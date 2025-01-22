1月20日、YouTuberで過去にスカパー！番組内のアナウンス部に所属していた青木歌音が動画を更新。中居正広やフジテレビの騒動を受け、自身が過去にテレビ業界で受けた性被害について告白して、大きな反響を呼んでいる。【写真】“スペイン系フィリピンハーフ”元男の子YouTuberの青木歌音所属事務所は「事実ではない」過去の出演していたスカパー！の番組はフジテレビの番組も手がける制作会社が担当しており、その経緯でフジ