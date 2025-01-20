¡È¥¿¥ì¥ó¥ÈµÄ°÷¤ÎÉ×¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸ø»äº®Æ±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ª»äÀßÈë½ñ¤òÂ³¤±¤ë»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»á¤Î24ºÐÇ¯²¼É×¤·¤«¤ê¡¢ÉÔÎÑ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£°æ³¨Íý»Ò»á¤Î¸½ºß¤Î¡ÈÆâ±ïÉ×¡É¤·¤«¤ê¡¢¤è¤¯¤â°­¤¯¤â°Û¿§¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ºòº£²¿¤«¤ÈÏÃÂê¤ÎÀ¸°ð¹¸»Ò³°Ì³À¯Ì³´±¡Ê56¡Ë¤â¤´Â¿Ê¬¤ËÏ³¤ì¤º¡¢¸ÄÀ­ÇÉ¤Î¡È¥¤¥±¥¤¥±É×¡É¤ò»ý¤Ä¿È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÈþËÆ¤ò¸Ø¤ëÀ¸°ð¹¸»Ò»á¡Ê56¡Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î±üÊý¤È¤¢¤é¤Ð¡¢ÃÏÈ×¤ò¼é¤ë¤¿¤áÃÏ¸µ