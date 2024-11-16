衆議院本会議での首班指名選挙の末、第103代総理大臣は石破茂氏に決まった。第2次石破内閣のメンバーが次々に選出されているなか、外務政務官として生稲晃子氏、更に、内閣府兼復興政務官に今井絵理子氏が起用されたことが明らかとなった。【写真】“炎上議員”こと今井絵理子氏と元不倫相手、再びの“新幹線ツーショット”「前政権の岸田文雄内閣では女性の起用が0人でした。当時批判を浴びていましたが、今回の第2次石破内閣で