たけうちほのかさんのインスタグラム（＠pochandaa）よりJ-CASTニュース

竹内涼真の妹・たけうちほのかととろサー久保田に熱愛報道 半同棲生活か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • たけうちほのかの恋人とみられる「芸人」について「女性自身」が報じた
  • 今春ごろ、とろサーモン久保田かずのぶと交際を始めたようだとお笑い関係者
  • 2人は久保田宅で半同棲中とみられ、近隣住民はよく見かけると語った
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