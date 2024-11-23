「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・２次リーグ、ベネズエラ代表５−６米国代表」（２３日、東京ドーム）侍ジャパン台湾戦を待たずして決勝進出を決めた。この日行われたデーゲームで米国がベネズエラに勝利したため。米国代表この時点で３チームが１勝で並び、２連勝の日本はナイターで台湾に敗れたとしても、２勝１敗で２位以内に入ることが確定した。試合は米国代表がリードするも一時は同点に追い