パレスチナ自治区ガザ地区など世界の紛争地で死亡した人道支援関係者の数が、ことし過去最悪の281人になったと国連機関が発表しました。OCHA＝国連人道問題調整事務所は22日、ことしに入って世界の紛争地で死亡した人道支援関係者の数が、去年の280人を上回り、過去最悪の281人にのぼったと発表しました。特に、イスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘が続くガザ地区での死者が増えていて、大半がUNRWA＝国連パレスチナ難民救済事