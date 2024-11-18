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トヨタ、異例の謝罪文をXに投稿「ずんだもんへの愛が足りませんでした」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • トヨタ自動車の公式Xが13日、自社メディアでの動画について謝罪した
  • 音声に起用したキャラクター「ずんだもん」の口調に違和感があるというもの
  • 「ずんだもんへの愛が足りませんでした」と謝罪文を投稿した
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