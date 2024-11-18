2024年11月17日投開票の兵庫県知事選で、県議会の不信任を受けた斎藤元彦前知事が当選を果たした。パワハラ問題が争点となった選挙戦だが、SNSを中心とする世論が斎藤氏を後押しした格好だ。Xでは、斎藤氏の当選を受け「オールドメディアの敗北」などのワードがトレンド入りするなど、メディアへの不信を表明するユーザーの声が目立つ。こうした中、兵庫県域のテレビ局「サンテレビ」で放送された報道・情報番組「キャッチ＋兵庫