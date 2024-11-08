お笑いジャーナリストのたかまつななが８日、自身のユーチューブチャンネルを更新。「ダウンタウン」松本人志が文芸春秋社らに約５億５０００万円の損害賠償などを求めた訴訟を取り下げたニュースにコメントした。たかまつはまず「そもそも女性を上納するというシステムはあったのか？」と疑問を投げかけた。自分の周囲では聞いたことがないとしつつ「ただ、吉本興業の方に話を伺うと、私がお話聞いた方は『上納システムがあ