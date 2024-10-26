大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ（東京）と湯快リゾート（京都）は２５日、両社が展開する全国６６か所の温泉旅館などのブランド名を１１月１日から、「大江戸温泉物語」に統一すると発表した。両社は今春に経営統合したが、それぞれ独自のブランド名で温泉施設や旅館を運営していた。認知度の高い「大江戸温泉物語」に統一することでブランド力を強化し、施設の改装や業務の効率化も進める。大江戸温泉は関東、湯快リゾー