いまだ徴兵制度の残る韓国では、18歳から29歳までの男性に約18〜21カ月間の兵役の義務がある。【韓国】女性将校の「過酷行為」で19歳の男性訓練兵が死亡青年期の貴重な2年間を社会から隔離されて、過酷な訓練を受けるのは大変だ。それでも薄給でほとんど自由もない兵役生活は、規則が年々緩やかになっている。例えば、携帯電話の使用だ。韓国国防部は2020年7月、兵士らが平日の任務後や休日に携帯電話の所持・使用を許可する「携帯