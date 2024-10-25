フジテレビ酒のツマミになる話」が２５日、放送され、冒頭、松本人志？！と驚く姿があった。金髪の短いヘア、白いＴシャツ、その下はムッキムキの筋肉…の正体は千鳥・大悟。背筋を伸ばして座り、「いつもより緊張感があるよ」と笑わせた。この日は出演者がハロウィーンのコスプレで登場。「松本さんは、どんどんワシのことはイジれよ、って言うてるから」と松本人志コスプレを説明。相方のノブが「本人の許可を得て…」と