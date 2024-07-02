丸亀製麺は7月2日、新商品「丸亀うどーなつ」が、発売から6日間で100万食を突破したと発表。【関連記事】丸亀製麺ドーナツ「丸亀うどーなつ」6月25日発売、きび糖味･やみつきカレー味の2種類、渋谷109で無料サンプリングも「丸亀うどん弁当」(2021年4月販売開始)と、「丸亀シェイクうどん」(2023年5月販売開始)は、発売から6日間の累計販売数がともに約50万食だったため、それらの約2倍の売れ行きとなっている。丸亀製麺「丸亀う