卓球日本代表・早田ひなが１７日、インスタグラムを更新。スロベニアでのオフショットを投稿した。クロアチア、スロベニアで大会に出場していた早田は夜の街でライトアップされた高台にある建物を背景に記念撮影。自身もカメラを構えており、表情こそ分からないもののリラックスした雰囲気を漂わせた。身長１６７センチの長身。フォロワーは上下茶系の私服姿に「めっちゃおしゃん」、「とってもおしゃれな衣装で大人っぽくな