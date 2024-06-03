クレジットカードやQRコード決済が浸透した結果、「現金を使用することが減った」という人も多いでしょう。一方で、キャッシュレス決済に頼って現金をあまり持っていないまま買い物に出かけたものの、行った店舗がキャッシュレス決済の対応をしておらず困ってしまうこともあります。【写真】夫のお土産に妻「わーい！ミスド！」→箱を開けて困惑「は？え？」ネット「わが家も毎回これ」「最高の買い方」買い物をする人の目線でい