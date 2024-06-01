ソフトバンクは1日、柳田悠岐外野手（35）が佐賀市内でMRI検査を受け「右半腱様筋損傷」と診断されたと発表した。全治約4カ月。あすからリハビリ組に移管される。柳田は31日の広島戦で内野ゴロを打った際に右太腿裏を痛めて途中交代。きょう1日に出場選手登録を抹消された。