11月10日、King＆Princeの永瀬廉が、主演映画『法廷遊戯』公開記念舞台挨拶に出席した。だが、汗をかきすぎて2回退席するという不穏な展開に、ファンからは心配の声があがっている。この日の永瀬は、冒頭のあいさつのあと、「一瞬いいですか」と退席。共演者の北村匠海が、「僕が永瀬廉なので、責任もって答えます」と機転の利いた立ち回りでフォロー。その後、「お色直ししてきます」と再び退席し、しばらくして舞台に戻って