9月8日、脳科学者の茂木健一郎は自身のYouTubeチャンネルで『ジャニーです。たくさんの花を咲かせよ。』と題した動画を投稿。【画像】ジャニー喜多川氏になりきる茂木、ジャニーズ批判投稿ほかジャニー喜多川氏という設定で語りだす冒頭から、「ジャニー喜多川です。ユー！ 解散しちゃいなよ！」と、自身が故・ジャニー喜多川氏という設定で語り出した。「この動画は、ジャニーズ事務所が喜多川氏が生前行っていた性加害を認