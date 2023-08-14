スーパー駐輪場で女子中学生の自転車盗む４９歳男を逮捕北海道・帯広市 北海道・帯広警察署は今月１３日、窃盗の疑いで帯広市のアルバイト従業員の男（４９）を逮捕しました。 男は先月２２日午後２時４０分ごろ、帯広市西４条南２０丁目の大型スーパーの店舗駐輪場で帯広市の女子中学生の自転車１台とカゴに入っていたポーチ（時価合計５万５５１１円相当）を盗んだ疑いがもたれていま