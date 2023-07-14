Image: © 2023 Studio Ghibli 本日2023年7月14日に全国で公開になった映画『君たちはどう生きるか』（スタジオジブリ／宮崎駿監督）を観てきました。カヘッカヘッカヘッ pic.twitter.com/uUYHjaNMsX- スタジオジブリ STUDIO GHIBLI (@JP_GHIBLI) July 13, 2023 この作品は宣伝をほぼ行なっていません（今日になってTwitterで簡単な告知があったくらい）。公式サイトもありません。とり