「パドレス６-４ジャイアンツ」（４月３０日・メキシコシティ）パドレスのダルビッシュ有投手は先発し、６回を９安打４失点。勝敗は付かなかった。３本塁打を許し、９三振無四球。防御率は３・６０となった。ダルビッシュは初回、２回、４回と、ソロを３被弾。平均標高（海抜）が２２４０ｍというメキシコシティで、初開催となったＭＬＢ公式戦とあって、不慣れな面も多かった様子だ。試合後は、自身の結果を報じた記事を