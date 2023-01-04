自称「ドネツク人民共和国」のトップ、デニス・プシーリン氏/Alexander Ermochenko/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナ東部ドネツク州の一部を実効支配する自称「ドネツク人民共和国」のトップ、デニス・プシーリン氏は４日、ウクライナによる同州マキイウカへの攻撃で死亡したロシア兵の勇敢さを称賛した。プシーリン氏はＳＮＳテレグラムへの同日午前の投稿で、「損失を被るのがどういうことか、我々は身をもって知っている」と言及。