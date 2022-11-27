どれだけ素敵な会社の上司でも、実は裏の顔を持っていることがあります。そこで今回は、姉の彼氏が実は既婚者の上司だったことが発覚したエピソードをご紹介します。 仲良しの姉妹 知人のAさんには、仲の良いお姉さんがいます。お互いに恋愛相談をしたり、彼氏ができたら紹介したりするほど、仲良しの姉妹なのだそうです。 そんなとき、お姉さんが最近彼氏ができたとAさんに報告してきました。Aさんは自分のことのよう