日本代表MF鎌田大地が、1日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）グループステージ最終節スポルティング戦を振り返った。2日にクラブ公式ツイッター（@eintracht_jp）がコメントを伝えた。トッテナムとマルセイユも同居したグループDは、最終節まで全チームに決勝トーナメント進出の可能性がある大混戦に。フランクフルトは39分に失点してビハインドで折り返したが、62分に鎌田がPKを成功させて追いつく。72分にはランダル・コ