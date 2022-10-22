Image: THE BORING COMPANY 完売、焦げた髪の匂い。イーロン・マスクが経営するボーリング会社THE BORING COMPANYが突然発売した焦げた髪の匂いがする香水「Burnt Hair」。「忌まわしいほどの欲望エッセンス」「地球で一番上質なフレグランス」「限定販売」などの謳い文句で販売開始され、なんとあっという間に3万本すべて完売したそうです。Twitter買収資金の足しになるか？9月の下旬にマス