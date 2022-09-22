◇プロ野球セ・リーグヤクルト-中日(22日、神宮球場)今季限りでの引退を発表した中日・福留孝介選手(45)のプロ生活24年間をねぎらうセレモニーがヤクルト・本拠地の神宮球場で行われました。中日にとっては神宮での最後の試合となるこの日。スクリーンには「24年間お疲れ様でした」と表示され、ヤクルトの高津臣吾監督が福留選手に花束の贈呈を行いました。これには両チームのファンから大きな拍手が惜しみなく送られました。中