本当は誰よりもネチネチしてるのに「私、サバサバしてるから」という「自称サバサバ系女子」っていますよね。男性にモテる可愛い系女子に、じわじわと攻撃してくることも多いです……。しかし、ぱっと見ぶりっ子な可愛い系女子でも、実はめちゃめちゃ気が強いということも。今回は「可愛い系女子が自称サバサバ女子を返り討った話」の中から1つ、男性社員を味方につけたエピソードをご紹介します！「ひどいです〜！」「ズバズバと