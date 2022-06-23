ある男性が投稿した運転免許証のビフォーアフター画像が話題を呼んでいます。滋賀県で古美術商を営む大黒堂ネロ（@daikokudonero）さんが「免許更新！！5年で少し成長しました」とTwitterに投稿した運転免許証は、更新後の顔写真の目の周りや頭皮が赤や青？に彩られています。これは一体メイクでしょうか、タトゥーでしょうか。ネロさんに聞きました。【写真】衝撃の免許証アフター写真がこちら免許更新時、「本当に落ちないんです