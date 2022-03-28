幼き子供が亡くなるという無残な結末は必然だったのだろうか。埼玉県本庄市で5歳の男児の遺体を遺棄し、3人の男女が逮捕された。目張りをした“黒い家”で営まれたあまりに異様な同居生活。その中心には「死を招く女」の存在があった。＊＊＊【写真3枚】実の子供の遺体を遺棄した母・柿本知香容疑者江戸時代は武蔵国最大の宿場町として栄えた本庄。市中心部の本庄駅から北東に500メートルほど、旧中山道から住宅街に入った場