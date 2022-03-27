中国科学院海洋研究所、プラスチックを「食べる」海生菌類発見海生菌類にプラスチックを分解させる実験を行う孫氏の研究グループの研究員。（資料写真、青島＝新華社配信）【新華社青島3月27日】中国科学院海洋研究所は25日、同所の孫超岷（そん・ちょうみん）研究員率いる研究グループが、ポリエチレンなどさまざまなプラスチックを効果的に分解する海生菌類を発見したことを明らかにした。一部のプラスチックは2週間以内に粉