ロシアによるウクライナ侵攻は、世界情勢を激変させつつある。なかでもアメリカでは、これに伴いバイデン大統領の失速とトランプ前大統領の復活という奇妙な現象が起きている。テレビ解説でもおなじみの池上彰氏が、話題の新刊『「トランプ信者」潜入一年私の目の前で民主主義が死んだ』の著者・横田増生氏と語り合った。【全3回の第2回】【写真】アメリカ連邦議事堂襲撃事件。足場の上に乗る人々など。他、笑顔の池上氏も日本