男女交際の醍醐味は、交際を通してお互いが成長すること。男性も女性も、自分を成長させてくれるパートナーに魅力を感じるようです。では男性は、女性との交際でどんな点が成長したと感じているのでしょうか。スゴレン男性読者へのアンケートを参考に、「彼氏がお付き合いを通じて感じた『人間的な成長』」をご紹介します。【１】頑張り屋の彼女の影響で積極的な性格になれた。「彼女の姿を見ていたら、自分も負けられないと思った