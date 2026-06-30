「第13回アツいまちサミット2026」を熊谷で開催しました！

一般社団法人アツいまち

一般社団法人アツいまち（本社：岐阜県多治見市 代表理事：中島 雄平、以下アツいまち）は、2026年6月20日（土）に環境省をはじめ各県、各市の後援のもと、日本の歴代最高気温を記録した7都市である伊勢崎市（群馬県）・丹波市（兵庫県）・浜松市（静岡県）・熊谷市（埼玉県）・四万十市（高知県）・多治見市（岐阜県）・山形市（山形県）のまちづくり団体と共に、独立行政法人環境再生保全機構の共催のもと「第13回アツいまちサミット2026」を開催しました。

アツいまちサミット参加者集合写真

本年は、熱中症対策の5つのテーマを各地域の若者からお年寄りまで幅広い視点で検討するワークショップも実施しこの夏の取り組みについて発表しました。

昨年国内最高気温が7年ぶりに更新され、2025年8月5日に伊勢崎市で41.8℃を記録しました。また、2026年4月に気象庁が 最高気温40℃以上の日の名称を酷暑と発表し、暑さ対策は注目が集まっており、国内最高気温を記録した7都市と共にアツいまちは熱中症対策を促進させて参ります。

第13回アツいまちサミット2026

■独立行政法人環境再生保全機構 飯塚 智理事長挨拶

熱中症対策について「適切な注意喚起と行動変容が必要であり、ひとりひとりが意識を高め、知恵を持ち寄り、対策に取り組むことが重要です。その点、今回のサミットは熱中症対策の促進に向けて有意義な機会だと考えています。そのうえで、活動を通じて互いに刺激し合いながら進化・深化を図り、その成果が他地域へも広がることを期待しています」と述べました。

飯塚 智理事長中島 雄平代表理事■アツいまち2026年の活動について

代表理事の中島雄平より2026年の活動について「世界の平均気温が上昇している中、気候変動対策の適応策のひとつである熱中症対策は一層求められています。今年は、熱中症対策で課題となっている５つのテーマについて地域を跨いで議論を行い、地域の特性を活かして実装することで社会に求められる熱中症対策の促進を図っていきたい」と述べました。

熱中症対策で検討した５つのテーマ

１. 夏の外出に抵抗のある高齢者の体力低下対策

高齢者が地域の中で役割を持ち、自然に活動できる仕組みを企画しました。子どもの見守りや地域イベントへの参加といった役割を担っていただくことで、高齢者が人とのつながりを絶やさず、涼しい時間帯の外出につなげると発表しました。地元の小学生からは8月16日の盆踊りを一緒に踊ろうと高齢者へ声掛けをしました。山形大学の大学生からは、山形県の温泉文化を活用して、暑熱順化を促進する事も効果的だと思うと発表しました。

２. 夏の野外イベントを安全に実施するための暑さ対策

伊勢崎市の激辛フェスタや熊谷市の水かけ祭り・納涼大盆踊り大会を一例に挙げ、主催者と参加者双方の視点から熱中症対策を整理しました。発表では、休憩場所の確保や熱中症対策キットの設置、開催時間の見直し、さらには「クールコーデ de クール（来る）」と題した暑さ対策に適切な服装選びを呼びかける活動を提案しました。安全で楽しいイベント運営を実現するための施策案も発表しました。

３. 熱中症警戒アラートが発表されたらどうする？

アラートに対する市民意識や行動変化について現状を整理し、より分かりやすく実効性のある情報発信について検討しました。個人の意識改革だけでなく、企業や自治体など社会全体で危険を共有し、酷暑時代に適応した新たな生活様式を実現することも視野にいれるべきであると結論づけました。

４. 熱中症対策を親子に知ってもらうための、子育て世代にむけた呼びかけ

子育て世代を対象に、熱中症対策の「やり方」だけでなく「なぜ必要なのか」を伝える企画を提案しました。親子で参加できる料理教室やワークショップ、ゲーム形式の学習コンテンツなどを通じて、楽しみながら学ぶアイデアを発表しました。能動的な体験を交えた理解促進により、親子での継続的な実践が見込める施策になりました。

５. 「熱中症ファーストキット」の整備と、初期対応方法の認知拡大

冷却材や飲料をはじめとする熱中症ファーストキットの内容を紹介。その上で、より親しみをもってもらうために、「ひえキュー」と名付けました。また、誰もが適切な対応を取れる社会をつくるために、学校教育や地域での広報活動、企業との連携を通じた普及施策が必要だと述べました。

アツいまち活動宣言

今回発表されたアイデアは、７都市(伊勢崎市、丹波市、浜松市、熊谷市、四万十市、多治見市、山形市)の活動で活用することを「アツいまち活動宣言」として採択しました。より良いアツいまちにすることを宣言し「第13回アツいまちサミット2026」は閉幕しました。

ワークショップの様子