口座開設時の本人確認方法として「公的個人認証サービス（JPKI）」を導入

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム（本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳）は、2026年6月27日（土）より、口座開設時の本人確認方法として、マイナンバーカードによる公的個人認証サービス（JPKI）の導入を開始いたしましたので、お知らせいたします。

■導入の背景と目的

当社では、オンラインでの口座開設手続きにおいて、お客様の利便性を確保しながら、本人確認の厳格性を高めることを重要な課題として位置づけておりました。

昨今の金融サービスにおいては、不正申込やなりすましへの対策が一層重要となっており、本人確認書類の確認に加え、申込者ご本人による手続きであることをより確実に確認できる仕組みが求められています。また、今後予定されている犯罪収益移転防止法施行規則の改正も踏まえ、非対面取引における本人確認方法の高度化・厳格化への対応が必要であると考え、本機能の導入に至りました。

■導入によるメリット

本件の導入により、お客様はスマートフォンにマイナンバーカードをかざす「読み取りで本人確認」をご利用いただけるようになります。これにより、オンライン上でスムーズに手続きが完結し、口座開設時の負担の軽減や、手続き完了までの時間短縮に繋がります。

併せて、本人確認の精度が向上することで、不正申込やなりすましリスクの低減につながると考えております。

■「LIQUID eKYC」の採用について

本機能の導入にあたり、株式会社Liquidが提供するオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を採用いたしました。

同サービスは、公的個人認証（JPKI）をはじめ、本人確認書類のICチップ読み取りや容貌撮影など、複数の本人確認方式に対応しており、制度対応や運用面での柔軟性が高い点を評価いたしました。特に、マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証への対応は、当社の目指す本人確認の精度向上に大きく寄与するものと期待しております。

■口座開設（個人のお客様） ページ

https://www.gaitame.com/account/kouza.html

今後も外為どっとコムでは、お客様とFXとのいい出会いのきっかけとなり、FXを通じて人生がよりよく豊かなものになるお手伝いができるよう、引き続き全社一丸となって各種機能・サービスのさらなる拡充に注力いたします。

【会社概要】

社名：株式会社外為どっとコム

本社所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号

代表取締役：竹内 淳

事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

HP：https://www.gaitame.com/

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