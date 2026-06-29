「伝わらない…」がなくなる！伝えたいことを相手が見た瞬間に理解できる形へ翻訳する『［図・グラフ・表・チャート］で届く、刺さる、伝わる 図解デザインの教科書』2026年6月30日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『［図・グラフ・表・チャート］で届く、刺さる、伝わる 図解デザインの教科書』を2026年6月30日（火）より全国書店にて発売いたします。
「伝わらない情報」を、「一目で理解できる図解」に変える。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353880/images/bodyimage1】
図解デザインとは、情報をただ並べるのではなく、「構造を整理し、意味を可視化する」技術です。
本書では、図解の基本から応用までを体系的に解説。
図解をどのように考え、どのように形にしていくのか――その思考プロセスを、“正しく伝えるためのロジック”と“理解させるためのデザイン”の両面から解き明かします。
豊富な図解例とわかりやすい文章で、実践的に理解できる内容になっています。
基本から応用へと段階的に学べる構成で、棒グラフ・折れ線グラフ・円グラフといった基本形に加え、フロー、タイムライン、マトリクス、ベン図など、用途別に使い分ける9つの型を網羅しています。
さらに、文字設計、視線誘導、配色、情報の優先順位、レイアウト設計まで、見やすさと伝わりやすさを左右する実務テクニックも詳しく解説。
「何をどう図にすればいいかわからない」「作っても伝わらない」――そんな悩みを解決し、誰でも「伝わる図解」が作れるようになる一冊です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353880/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353880/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353880/images/bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/13254
【商品情報】
［図・グラフ・表・チャート］で届く、刺さる、伝わる 図解デザインの教科書
●定価：2,750円（本体2,500円＋税10％）
●著者：伊藤勇介
●ISBNコード:978-4-7986-4205-5
●JAN コード：9784798642055
●判型：A5判 240ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンのデザイン書 公式X https://x.com/hj_designbook
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
「伝わらない情報」を、「一目で理解できる図解」に変える。
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図解デザインとは、情報をただ並べるのではなく、「構造を整理し、意味を可視化する」技術です。
本書では、図解の基本から応用までを体系的に解説。
図解をどのように考え、どのように形にしていくのか――その思考プロセスを、“正しく伝えるためのロジック”と“理解させるためのデザイン”の両面から解き明かします。
豊富な図解例とわかりやすい文章で、実践的に理解できる内容になっています。
基本から応用へと段階的に学べる構成で、棒グラフ・折れ線グラフ・円グラフといった基本形に加え、フロー、タイムライン、マトリクス、ベン図など、用途別に使い分ける9つの型を網羅しています。
さらに、文字設計、視線誘導、配色、情報の優先順位、レイアウト設計まで、見やすさと伝わりやすさを左右する実務テクニックも詳しく解説。
「何をどう図にすればいいかわからない」「作っても伝わらない」――そんな悩みを解決し、誰でも「伝わる図解」が作れるようになる一冊です。
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【商品情報】
［図・グラフ・表・チャート］で届く、刺さる、伝わる 図解デザインの教科書
●定価：2,750円（本体2,500円＋税10％）
●著者：伊藤勇介
●ISBNコード:978-4-7986-4205-5
●JAN コード：9784798642055
●判型：A5判 240ページ
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