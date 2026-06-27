情熱がぶつかる美容医療のリアル『燃える美容クリニック』(水谷緑)が、コミックDAYSで6月27日より連載配信スタート！

株式会社講談社

ハイフ、ボトックス、糸リフト、二重手術、脂肪吸引、骨切り、婦人科形成…。日々進化し続ける美容医療業界。クリニックの院長として働く美月は自分自身もあらゆる美容医療を自分に施しながら、あらゆる患者のあらゆる欲望に応え続ける。【美容は主観が１２０％、自己満足が１２０％の世界】。そんな正解がない世界で「これが欲しい」に熱狂する人々の思いとそれに応える医療者たちを描く美容医療リアルドラマ。※美容医療に唯一の正解はありません。医師の方針や患者の状態・希望によって、選択される治療は異なります。



第1話は常に無料公開。毎月第4土曜日正午に新たな無料話が更新されます。



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