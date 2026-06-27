Novel Core、誰もが楽しめる“ミクスチャー・フロア”で全国ツアー完走。秋のライブハウスツアー開催決定

株式会社BMSG

ロックシンガーとしての爆発力とラッパーとしての鋭さを兼ね備え、日本武道館やアリーナでの単独公演を成功させるほか、『キングダム』『刃牙道』など人気アニメのエンディングテーマや、先月全国公開された映画『名無し』の主題歌も手掛けるなど、次世代の音楽シーンを牽引する新世代ミクスチャーアーティスト・Novel Core。

そんなNovel Coreが、今年4月より6都市7公演を巡った全国ツアー「PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026」を、昨日6月26日(金)に開催された東京・豊洲PITでのファイナル公演をもって完走。さらに公演内で、2026年10月15日(木)より5都市8公演を巡るライブハウスツアー「BLACK TiE TOUR 2026」の開催を発表した。

ツアーファイナルとなった豊洲PIT公演では、激しいモッシュやシンガロングを楽しめるアクティブゾーン、ライブを自分のペースで楽しめるセーフティーゾーン、着席で観覧可能な指定席エリアに加え、保護者と子どもが一緒に楽しめるファミリーエリアも設置。ロックやヒップホップといったジャンルの垣根を越え、さまざまなカルチャーを横断しながら独自の表現を築いてきたNovel Core。その音楽性に共鳴し、幅広いファンが集うNovel Coreのライブだからこそ、本公演では誰もが自分らしいスタイルでライブを楽しめる空間づくりを追求。年齢やライブ経験を問わず、それぞれの楽しみ方が共存する、Novel Coreならではの“ミクスチャー・フロア”が実現した。

ライブではアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』収録曲を中心に全27曲を披露。先月リリースされた映画『名無し』主題歌「名前」、そして6月24日(水)にサプライズリリースされたばかりの「ビリビリ -Remix-」も初披露。「ビリビリ -Remix-」では、客演として参加しているJUBEEがサプライズ登場。突然の共演にフロアからは大きな歓声が上がり、会場の熱気をさらに高めた。

約2時間にわたり繰り広げられたライブは、会場に集まった誰もがそれぞれのスタイルで楽しめる空間に。Novel Coreらしさが詰まったツアーファイナルは、大きな歓声とともに幕を閉じた。

なお、本公演のライブレポートは後日公開予定。ツアーファイナルの模様をより詳しく伝えるレポートにも注目してほしい。

さらにアンコールでは、10月15日よりスタートするライブハウスツアー「BLACK TiE TOUR 2026」の開催を発表。Novel Coreは「メインストリームのど真ん中に、Novel Coreという名前入りのミクスチャーの旗を立てにいく。このツアーはその準備の最終段階。」と話し、「必要なピースを揃え、ビルドアップしたハウスバンド・THE WILL RABBITSとともに全国を巡ります。」と続けた。

全国5都市8公演を巡る本ツアーは、2MAN SHOWと銘打たれた対バンライブや、昼夜2公演が予定されている東京・clubasiaでのファイナル公演を含む特別な内容になっている。すでに、Novel Coreの公式ファンクラブ「CORE HOUSE」とBMSGのオンラインサロン「B-Town」ではチケットの最速先行受付がスタートしているため、要チェックだ。

「PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026」の終幕と同時に、次なる物語の幕開けを告げたNovel Core。止まることなく進化を続けるそのライブに、引き続き注目したい。

【セットリスト プレイリスト】

全国ツアー「PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026」ファイナル豊洲PIT公演でパフォーマンスした楽曲のプレイリストを公開中！

Streaming：https://NovelCore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVETOUR2026

【ツアー情報】

＜BLACK TiE TOUR 2026＞(読み：ブラック タイ ツアー ニセンニジュウロク )

▼公演スケジュール

2026年10月15日(木) 東京 ※2MAN SHOW WITH ???

会場：渋谷 WWW X (OPEN 18:00 / START 19:00)

2026年10月16日(金) 東京

会場：渋谷 WWW X (OPEN 18:00 / START 19:00)

2026年10月18日(日) 広島

会場：広島 CLUB QUATTRO (OPEN 16:00 / START 17:00)

2026年10月23日(金) 長野

会場：長野 CLUB JUNK BOX (OPEN 18:00 / START 19:00)

2026年10月24日(土) 岐阜

会場：岐阜 club-G (OPEN 18:00 / START 19:00)

2026年11月4日(水) 大阪

会場：梅田 CLUB QUATTRO (OPEN 18:00 / START 19:00)

2026年11月22日(日) 東京

会場：渋谷 clubasia (DAY - ??? / NIGHT - ???)

※詳細は後日解禁

※各公演、1時間30分～2時間の公演を予定しております。

▼チケット受付

１.CORE HOUSE先行 (抽選)

受付期間：6/26(金) 21:00 ~ 7/5(日) 23:59

Novel Core Official Fan Club “COREHOUSE”

https://bmsg.shop/pages/novelcore-fc-members

２.B-Town先行 (抽選) ※Architect / Resident 両コース対象

受付期間：6/26(金) 21:00 ~ 6/30(火) 23:59

BMSGオンラインサロン “B-Town”

https://bmsg.shop/pages/b-town

３.オフィシャル先行 (抽選)

受付期間：7/10(金) 21:00 ~ 7/26(日) 23:59

https://eplus.jp/novelcore/

４.最速プレオーダー (抽選)

受付期間：7/31(金) 10:00 ~ 8/16(日) 23:59

https://eplus.jp/novelcore/

５.最終プレオーダー (抽選)

受付期間：8/21(金) 10:00 ~ 8/30(日) 23:59

https://eplus.jp/novelcore/

６.一般発売

9/4(金) 10:00 ~

▼ チケット料金

スタンディング

一般：\6,800 (税込)

学割：\5,800 (税込)

※ドリンク代別

【リリース情報】

New Single「ビリビリ -Remix- feat. JESSE (RIZE / The BONEZ), JUBEE」配信中

Streaming & Download : https://NovelCore.lnk.to/BILIBILI-Remix-

Digital Single「名前」配信中

Streaming & Download : https://NovelCore.lnk.to/namae

New ALBUM『PERFECTLY DEFECTiVE』発売中

CD : https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG

Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE

【ビデオ情報】

名前 (映画『名無し』主題歌) -Music Video-

https://youtu.be/AckVlg1KwEg



名前 (映画『名無し』主題歌) -Behind The Scenes-

https://youtu.be/vf-tL_cOxvg



Mountain Top -Lyric Video-

https://youtu.be/FhZYDK_IPYg

【Novel Core プロフィール】

東京都出身、25歳。ラッパー、シンガーソングライター。

SKY-HI主宰のマネジメント / レーベル “BMSG” に第一弾アーティストとして所属。

高いラップスキルと繊細な歌唱技術を保有しながらも、等身大の言葉で紡ぐ飾らない表現力とパワフルなライブパフォーマンスが話題を呼び、幅広い世代から強い支持を集める。

ヒップホップとロックを軸に、様々なサブカルチャーを融合させた独自のミクスチャーサウンドは、ジャンルに縛られない自由な表現として高い評価を獲得。

2024年1月、日本武道館での単独公演を完全ソールドアウトで成功させ、翌2025年2月には自身初となるアリーナ単独公演を決行。

大型公演に限らず、全国各地のライブハウスを巡るツアーも精力的に展開し、圧倒的なライブ力と真摯な姿勢でファンダムとの強い信頼を築いている。

また、ライブの総合演出をはじめ、衣装のスタイリングからアートワークのデザインに至るまで、全てのクリエイティブにおいて一貫してNovel Core自身がディレクションを担っており、その鋭い感性は音楽シーンの枠を超えて高く評価されている。

FERRAGAMOやETROなどのトップメゾンのモデルにも起用されるなど、ファッション業界からの注目も高く、アーティストとしての表現領域をさらに広げている。

音楽、ファッション、アートワークなど、多種多様なカルチャーへの愛とそれを裏付ける実力で、Z世代を牽引する新世代ミクスチャーアーティスト。

Official Website： : https://novelcore.jp/

X : https://twitter.com/iamnovelcore/

STAFF X : https://twitter.com/novelcore_info

Instagram : https://www.instagram.com/iamnovelcore/

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