「リネンのチクチク」をなくした『LINENX』半袖テーラードジャケットが期間限定の特別価格に

「リネンは好きだけど、チクチクする。」そんな声から生まれたantiquaオリジナル素材「LINENX」。人気の半袖テーラードジャケットを、期間限定の特別価格でご提供します。

株式会社antiqua

antiqua（アンティカ）では、人気アイテム「LINENX 半袖テーラードジャケット」を期間限定の特別価格でご案内します。

リネン特有の風合いを残しながら、驚くほど柔らかな肌触りを実現した新素材「LINENX」を採用。

二の腕やヒップを自然にカバーするシルエットで、羽織るだけで大人の夏スタイルが完成する一着です。

夏を快適に過ごす一着を、期間限定の特別価格で

期間中は、対象商品「LINENX 半袖テーラードジャケット」を通常価格より1,000円引きの特別価格でご提供します。

暑い季節でも快適に着られる軽やかな着心地と、きちんと感を兼ね備えた、夏本番に向けて取り入れやすい人気アイテムを、期間限定の特別価格でご案内します。

【キャンペーン期間】

2026年6月26日（金）19:00 ～ 2026年7月1日（水）9:59

商品詳細はこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029473

「リネンのチクチク」をなくした新素材LINENX

「リネンは好きだけど、チクチクする。」

「ごわつきが気になって着なくなった。」

そんな声から生まれたのが、antiquaオリジナル素材「LINENX」です。

リネン特有のナチュラルな風合いや涼しげな表情はそのままに、驚くほど柔らかな肌触りを実現しました。

軽やかで肌離れも良く、暑い季節でも快適に着用いただけます。

羽織るだけで上品に決まる半袖テーラードデザイン

顔まわりをすっきりと見せるテーラードデザインを採用。

コンパクトな肩まわりと美しいネックラインが、女性らしい洗練された印象を演出します。

Tシャツやタンクトップの上からさらっと羽織るだけでコーディネートが完成し、デイリーからオフィスカジュアルまで幅広く活躍します。

気になる部分を自然にカバーする絶妙シルエット

二の腕を覆うハーフスリーブと、ヒップにかかる絶妙な着丈設計がポイント。

ゆったりとした着心地ながらも、すっきりと見えるシルエットに仕上げました。

体型を選ばず着用しやすく、大人の女性に嬉しいデザインです。

カラーバリエーション

豊富な4色展開をご用意しました。

ナチュラル トープ チャコール ブラック

ベーシックカラーを中心に揃え、さまざまなコーディネートに取り入れやすいラインアップです。

セットアップ対応で着回しも楽しめる

同素材シリーズとのセットアップコーディネートも可能です。

対応アイテム

・パンツ（AY-00086）

・スカート（AY-00088）

・ユニセックスパンツ（YZ-00117）

・サロペット（YP-00198）

単品使いはもちろん、統一感のあるセットアップスタイルも楽しめます。

キャンペーン概要

対象商品：LINENX 半袖テーラードジャケット

特典：1,000円OFF

期間：2026年6月26日（金）19:00 ～ 2026年7月1日（水）9：59

夏本番に向けて活躍する人気ジャケットを、期間限定の特別価格でご案内します。ぜひこの機会に、LINENXならではの着心地をご体感ください。

クーポンコードはこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/page/260313_linenx_k

株式会社antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェアなど幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

関連URL

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

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