『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』にて「冥王・瞬」が期間限定で登場！！1周年記念イベント開催・限定特別新サーバー開設！！

株式会社ファイブクロス

株式会社ファイブクロスは、スマホRPGゲーム『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』（聖闘士星矢GSS）において、「冥王・瞬」が登場する期間限定イベントおよび1周年記念イベントを開始したことを発表いたしました。

『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers（聖闘士星矢GSS）』が、いよいよサービス開始1周年を迎えます。

本作では1周年を記念し、ファン待望の新キャラクター「冥王・瞬」の登場に伴う各種イベントの開催を予定しております。

さらに、周年限定の「特別新サーバー」の開設が決定いたしました。このサーバーでは、ログインするだけでSSR闘士を40体無料で獲得できるほか、各種プレミアム特権を特別に体験できるなど、新規・復帰プレイヤー様向けの豪華なキャンペーンを実施いたします。

また、1周年記念イベントは第1弾のみに留まらず、第2弾・第3弾と長期の開催を予定しております。期間中は、新たなイベントの公開にあわせて豊富な報酬が続々とゲーム内に登場します。





■1周年イベント・第1弾紹介

▶「冥王・瞬」期間限定登場！

開催期間：6月25日（木）5:00～7月16日（木）4:59

イベント期間中、SSR「冥王・瞬」の出現確率が大幅にアップ！

SSR確定時に40%の確率でSSR「冥王・瞬」を獲得可能！

さらに、40回召喚でSSR「冥王・瞬」確定！

期間限定召喚チケットを使用してSSR「冥王・瞬」を手に入れよう！

※闘士を重複して獲得すると、闘士の進化に使用可能な闘士メダルを入手できます。

▶1周年記念・限定特別新サーバー開設

キャラクター作成期間：6月25日11:00~7月16日10:59

上記期間中に開設するサーバーは、1周年限定の特別サーバーとなります！

このサーバーでは、SSR闘士をまとめて40体無料で獲得可能！さらに、無料特権・ブルーダイヤ還元などのイベントも開催！

特別新サーバー開設詳細（キャラクター作成期間）

双児宮08：6月25日11:00~7月2日10:59

双児宮09：7月2日11:00~7月9日10:59

双児宮10：7月9日11:00~7月16日10:59

▶1周年記念・ログイン特典

開催期間：6月25日5:00～7月9日4:59

入り口：メイン画面（右上）⇒7日間ログインボーナス

イベント期間中、毎日ログインするだけで様々な報酬を受け取り可能！合計7日間ログインすることで「陣営召喚チケット×40」「クイック挑戦チケット×100」「ブルーダイヤ×3888」を獲得できます！

▶【新規】1周年記念・ピックアップガチャ

開催期間：6月27日（土）5:00～7月9日（木）4:59

入り口：メイン画面⇒限定⇒ピックアップガチャ

お好きなガチャ結果だけを選べる新イベント「ピックアップガチャ」開催！

ピックアップガチャでは、10連召喚を複数回行うことができ、その中から最も気に入った結果を1つ選択できます！

さらに、SSR出現確率は驚異の『30%』！超大盤振る舞い！

各ラウンドごとに、10連召喚を無料で20回行えます！さらに、召喚回数の追加購入も可能！

ポラリスのヒルダ、獅子座・一輝、シードラゴン・カノン、冥衣・サガ、冥衣・シオンなどの人気闘士が今期ガチャにて登場！この機会にお気に入りの闘士を手に入れましょう！

▶1周年記念・Webショップ限定累計チャージ

開催期間：6月25日5:00～7月16日4:59

入り口：メイン画面⇒限定⇒Webショップ限定累計チャージ

期間中、Webショップでの累計チャージ金額が指定の金額に到達すると、「パープルダイヤ」や各種召喚チケットを含む豪華報酬を受け取れます。

また特典選択宝箱を使用すると、強力な装備・レア育成アイテム・各種召喚チケットなどの豪華報酬から選択可能！

ぜひお見逃しなく！

※イベント詳細はWebショップにてご確認いただけます。

※チャージ報酬はゲーム内イベントページにてお受け取りください。

▶1周年記念・特典ガチャ（その1）

開催期間：6月25日（木）5:00～7月4日（土）4:59

入り口：メイン画面⇒限定⇒特典ガチャ

ガチャを回すことで、今期は「SSR汎用進化メダル」などを含む様々な報酬を獲得可能！

各ラウンドで79回抽選して特等賞を獲得できなかった場合、80回目の抽選で必ず特等賞を獲得できます。

さらに累計ガチャ回数に応じて、最大で「SSR汎用進化メダル」「陣営召喚チケット」「選択宝箱・特級汎用聖石」を含む各種報酬を獲得できます！

ぜひガチャを回してみましょう！

■記念イベント第2弾・第3弾の情報は順次解禁

イベント第2弾・第3弾の詳細につきましては、後日改めて発表いたします。公式からのお知らせを楽しみにお待ちください。

■ゲームの最新情報はこちらから

・ゲーム公式サイト：https://seiya-gss.com

・X（旧Twitter）公式アカウントをフォロー：https://x.com/Seiya_GSS

・LINE公式アカウントを友だち追加：https://lin.ee/Vrgrbcd

・LINE公式オープンチャットに参加：https://x.gd/KcEvV

■ゲーム概要

タイトル名：『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』

ゲームジャンル：3DリアルタイムバトルRPG

リリース日：2025年7月3日(木)

対応OS：iOS / Android

価格：ダウンロード無料（アプリ内課金あり）

コピーライト：(C) 車田正美／東映アニメーション (C) FIVECROSS

■『聖闘士星矢』とは

『聖闘士星矢』（セイントセイヤ）は、車田正美原作による星座やギリシャ神話をモチーフにした漫画作品であり、1980年代の日本の少年誌界隈を席巻しただけでなく、世界的にも人気を誇る名作です。

全世界でのコミックスの累計発行部数は5000万部を超え、アニメ化をはじめ、数多くの関連メディアやヒット商品を生み出しました。

アニメでは、1986年から1989年にかけてアニメオリジナルエピソードを含む全114話のテレビシリーズが放送され、後にオリジナルビデオアニメーションとして『冥王ハーデス編』が製作されるなど、現在までに多くの関連作品が世に生み出されています。

「ペガサス流星拳！」などの名台詞や、少年誌ならではの熱いバトルシーンで、原作漫画の連載から40年近く経った現在も、世界中のファンから愛され続けている作品です。