WordPress専用マネージドサーバー「Kinsta×Amazon S3」が無料！専任チームによる完全お任せ型WordPress保守プランが新登場

ビークリエイト株式会社

ビークリエイト株式会社（本社：東京都三鷹市、代表取締役：古渡徹也）は、安価な共有サーバーを使い続けることでセキュリティリスクを抱える多くの企業サイト向けに、世界230,000社以上が導入するWordPress専用マネージドサーバー「Kinsta」と「Amazon S3」を追加コストなし（無償）で提供する、インフラ一体型の「完全お任せ型WordPress保守プラン」の提供を開始いたしました。

本サービスは、「AIやツール利用による自己責任の保守」とは異なり、サーバー費用と保守費用の一本化を実現。専任チームによる「目視・手動保守」と「データの外部切り離し」により、企業のWeb担当者を日々の運用負荷から完全に解放し、最高峰のセキュリティ・表示速度・安定稼働を提供します。

サービス詳細

https://b-create.co.jp/solutions/cms/wp/maintenance/kinsta-amazon-s3-wordpress/

高まるセキュリティリスクと、インフラ運用の担い手不在という現実

企業サイトを標的にしたサイバー攻撃・マルウェア感染は年々増加しています。特に世界シェアNo.1のWordPressは標的になりやすく、改ざんや情報漏えいが発生した場合の信頼失墜・復旧コストは企業にとって深刻なリスクです。

一方で、金融・医療・士業・採用サービスなど個人情報や機密データを扱う企業では「業界基準レベルのセキュリティ確保」が事実上の必須要件となってきています。

しかし現実には「サーバーやセキュリティの専門知識を持つ人材がいない」、「保守会社に任せているが、困ったことが起きたときに相談できない」といった課題を抱える企業が少なくありません。

こうした背景を受け、当社ではWordPress保守サービスを刷新。インフラ構築から日常の運用・セキュリティ対策・改善提案まで、Webサイト運営に関わるすべてをワンストップで担う新プランを提供開始しました。

本プランの特長

1. Google Cloud基盤の「Kinsta」で、エンタープライズ級のセキュリティを標準装備

Kinstaは、Google Cloud Platform上に構築されたWordPress専用マネージドホスティングです。Cloudflare連携による高度なDDoS攻撃対策・エンタープライズ級のファイアウォール（WAF）・24時間稼働監視をすべて標準搭載。世界27か所のデータセンターと最新CPUサーバーが、高い安定性と表示速度を実現します。世界の先進企業が採用する同サービスを、難しい設定や英語対応の手間なく利用できるのが本プランの強みです。

2. 「Amazon S3」との連携で、落ちない・重くならない環境を構築

画像・動画・バックアップデータ等の大容量ファイルをAmazon S3へ切り出すことで、WordPressサーバーへの負荷を根本から軽減します。メディア露出やSNSバズによるアクセス集中時でもサイトがダウンせず、ユーザーには常にストレスフリーな閲覧体験を提供できます。Kinstaのエッジキャッシュと組み合わせることで、表示速度は最大200%改善・TTFBは平均50%短縮という実績もあります。

3. インフラも運用も、まるごとプロが代行。専門知識は不要

KinstaやAmazon S3は高性能な反面、設定・移行・最適化には専門知識が必要です。本プランでは、初期設定からサーバー移管、WordPress本体・プラグインのアップデート、バックアップ管理、トラブル復旧まで、すべてビークリエイトの専門エンジニアが対応します。本来個別に契約すると月額約47,000円以上かかる機能群を、保守プランの範囲内で提供します。

4. 保守にとどまらない、コンサル型の伴走サポート

ビークリエイトの保守は「定期更新をこなすだけ」ではありません。WordPressに限らず、サイト全体のパフォーマンス改善・SEO観点での運用提案・問題発生時の原因調査・担当者変更時の引き継ぎ支援など、Webサイト運営における多様な「困った」に寄り添います。専任担当者がメール・チャットで対応し、必要に応じてコンサルティングとして踏み込んだ支援も行います。

このような企業・担当者様に特におすすめです

料金プラン

- 個人情報・機密情報を扱う事業を展開しており、セキュリティ基準の引き上げを求められている企業（金融・医療・士業・採用・EC など）- アクセス集中やサーバーダウンを経験したことがある、またはリスクとして認識しているメディア・サービス運営者- 社内にWeb・サーバーの専門知識を持つ人材がおらず、万が一のハッキング・改ざん時の対応に不安がある担当者- 保守は依頼しているが「困ったときに相談できない」「改善提案をしてもらえない」と感じている企業フルマネージドプラン

月額34,800円（税別）

高性能マネージドサーバー「Kinsta」とクラウドストレージ「Amazon S3」を活用した運用環境への移行を前提としたプランです。WordPressの保守・監視に加え、サーバー環境を含めた運用管理を行い、安定性とセキュリティの向上を支援します。

スタンダードプラン

月額39,800円（税別）

お客様が現在利用しているサーバー環境を維持したまま、WordPress保守・セキュリティ対策を導入できるプランです。既存の運用ルールやサーバー環境に合わせた柔軟な対応が可能です。

無料セキュリティ診断のご案内

自社サイトのセキュリティ状況や潜在的なリスクが分からない場合は、無料セキュリティ診断をご利用ください。

サイトの状態を確認し、改善が必要なポイントをご案内いたします。

無料セキュリティ診断

https://b-create.co.jp/solutions/cms/wp/maintenance/url-security-check/

ビークリエイト株式会社について

ビークリエイト株式会社は、WordPressをはじめとするCMSを軸に、企業のWebサイト制作・保守・運用・AI活用支援までをトータルでサポートするWeb制作会社です。20年以上にわたる実績をもとに、インフラから運用改善まで一貫して担う「伴走型」の支援を提供しています。

会社概要

会社名：ビークリエイト株式会社

所在地：〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ1階

代表者：代表取締役 古渡徹也

事業内容：CMSソリューション、Web制作ソリューション、ベトナム制作チーム活用ソリューション、AI/DXソリューション、子ども向けプログラミングスクール「ココグラム（FC加盟店）」の運営

URL：https://b-create.co.jp/

お問い合わせ先

E-mail：contact@b-create.jp

お問い合わせフォーム：https://b-create.co.jp/contact/