(株)BEAM Technologies「微小重力を活用した半導体製造 プラットフォーム」構築に向けて総額2.2億円を調達

株式会社BEAM Technologies

理化学研究所発スタートアップである株式会社BEAM Technologies（東京都千代田区、代表取締役CEO：飯村 一樹、以下「当社」）は、シードラウンドにおいて総額2.2億円の第三者割当による資金調達を完了しました。

本ラウンドは、UntroD Capital Japan株式会社、株式会社DG Daiwa Ventures、シンニチ工業株式会社、木下 雄輔 氏、中村 貴裕 氏（株式会社Midtown 代表 / 株式会社ispace 元取締役COO）、ごうぎんキャピタル株式会社の、宇宙・金融・製造各界のプロフェッショナルを引受先として迎えております。

当社はこれまで、地上において世界最高水準の化合物半導体デバイスを生み出してきた技術陣を擁しています。強力な投資家陣をバックアップに迎え、今回の調達資金により、微小重力環境を活用した半導体製造プラットフォーム事業を本格化させます。

背景

AIの急速な進化や通信インフラの進展により、半導体にはかつてない性能が求められています。しかし、既存の地上製造プロセスは材料・構造的な制約に直面し、性能向上には限界が見え始めています。地上で半導体結晶を育成する際、重力による浮力対流や粒子の沈降が組成ムラや欠陥の要因となり、デバイスの歩留まりや均一性を制約する深刻なボトルネックとなってきました。一方、宇宙の微小重力環境では浮力対流が大幅に抑制されるため、より均一で欠陥の少ない理想的な結晶成長が期待できます。

加えて、近年の打上げコストの劇的な低下は「宇宙の民主化」をもたらし、「宇宙でのモノづくり」は国家規模のプロジェクトから現実的な民間事業へと移行しつつあります。当社はこの歴史的転換点を捉え、開かれた宇宙を産業の現場として最大限に活用し、地上の製造では到達困難な品質水準の半導体結晶の実現に挑みます。

引受先からのコメント

UntroD Capital Japan株式会社 グロースマネージャー 小正 瑞季 氏

宇宙産業はこれまでの「宇宙へ運ぶ時代」から、「宇宙で価値を生み出す時代」へと移行しつつあります。打上げコストの低下や低軌道利用環境の整備により、宇宙製造もいよいよ事業として成立する可能性が見え始めました。BEAMはその最前線で、宇宙環境を活用した次世代半導体製造に挑戦しています。日本発で新たな産業を切り拓き、世界をリードする存在へ成長することを期待しています。

株式会社DG Daiwa Ventures プリンシパル 安藤鉄平 氏、シニアアソシエイト 進藤光太

今回の出資にあたり、BEAM Technologiesが掲げる、宇宙環境での半導体製造を通じて次世代半導体の可能性を切り拓く構想と、飯村さんをはじめとする経営チームの強い覚悟に共感しました。BEAM Technologiesは、世界最高水準の化合物半導体デバイスを生み出してきた技術的知見を基盤に、地上では到達が難しい高品質な結晶成長に挑んでいます。高付加価値な先端半導体に対する性能要求が高まる中で、同社の技術と、国内外の産業パートナーとの連携を見据えた事業設計には、大きな成長性を感じています。打ち上げコストの低下により宇宙空間と地上がますます近くなる環境の中、DGDVとしては、技術実証から商用化に向けた事業開発まで伴走し、BEAM Technologiesの皆さまの挑戦を全力で支援してまいります。

シンニチ工業株式会社 朝倉 秀樹 氏

当社は大径薄肉特化の鋼管メーカーです。長年ものづくり産業を"縁の下の力持ち"として支えてきました。近年は、社員が自ら作成した企業理念のもと多くのスタートアップ企業と協働してきました。そんな中で出会った貴社に、日本のものづくり産業復活の希望を感じています。私たちが大事にする"挑戦"・"協奏"というバリューを実践すべく、活用いただける資産や技術・ネットワークを提供してまいります。

木下 雄輔 氏

貴社応援団の仲間入りができたことに、とても興奮しております。私は長く国内外の金融機関で経験を積み、その後アトツギとして製造業に関わる立場となりました。これまで、日本のスタートアップ企業や若者の"世界へ・宇宙への挑戦"を応援してきました。キャリアを通じて培ってきた経験・知識・ネットワークを総動員いたします。同じ船に乗る素晴らしい仲間の皆さまと共に、チームで大きなチャレンジを成し遂げましょう。

株式会社Midtown 代表 / 株式会社ispace 元取締役COO 中村 貴裕 氏

BEAM Technologiesが挑戦する宇宙環境を活用した次世代半導体開発は、宇宙を「利用する」産業から、宇宙で「価値を創造する」産業への転換を象徴する取り組みです。AIやデータセンター需要の拡大に伴い半導体の重要性が高まる中、日本発のディープテックとして大きな可能性を感じています。グローバル市場を見据えた事業成長と新産業創出に伴走できればと考えております。

ごうぎんキャピタル株式会社 東京オフィスマネージャー 木原悠樹 氏

「宇宙での半導体製造」という極めて難易度の高いテーマに挑むBEAM Technologies社は、飯村さんをはじめとするチームの結束力と世界水準の半導体材料製造における技術力によって、多くの関係者から期待と共感を集めています。半導体業界のブレイクスルーを目指す同社の挑戦を、今後も後押ししてまいります。

代表取締役 飯村一樹 コメント

このたび、新たな資金調達を完了いたしました。ご支援いただいた投資家の皆様、そして当社の取り組みを支えてくださった関係者の皆様に御礼申し上げます。

当社はこれまで、AlGaNの結晶成長技術で世界トップレベルの成果を上げてきました。しかし、その技術をもってしても越えられない壁がありました。地上では重力により結晶成長中に対流が生じ、組成や品質に欠陥が残ります。これがデバイス性能を頭打ちにし、社会実装に必要な水準を阻んでいました。

転機は、自社開発の微小重力シミュレーターによる解析でした。結晶成長を数値流体力学で再現したところ、重力の影響を取り除いた環境では浮力対流が抑制され、物質輸送が拡散律速に変わることで、温度・濃度・流速分布が大幅に均一化することが分かりました。地上で何年も改良を重ねてようやく届く性能向上に、一気に到達できる可能性を定量的に確認できたことが、宇宙での半導体製造を事業のコアに据える決意となりました。

この取り組みを進める中で、私たちは多くの半導体メーカーの皆様から、実に多様な材料・用途のニーズをお寄せいただきました。地上の限界に直面しているのは、私たちだけではなかったのです。この手応えが、事業化への確信をさらに強めてくれました。

今回いただいた資金は、宇宙での事業を形にするために投じます。地上では届かなかった品質の半導体結晶を宇宙でつくり、AIや高速大容量通信を支える次世代半導体の社会実装につなげられるよう、チーム一同で進んでまいります。

会社概要

理化学研究所発のスタートアップである当社は、独自のバンドエンジニアリング技術を軸に、化合物半導体AlGaN（アルミニウムガリウムナイトライド）において世界最高水準の出力を実現してきました。現在は、その結晶育成技術を応用し、AlGaNに限らず、地球の重力下では製造が困難な多様な化合物半導体の超高品質結晶を、宇宙の微小重力環境で製造するプラットフォームの構築に取り組んでいます。

会社名：株式会社BEAM Technologies

代表取締役：飯村 一樹

所在地：東京都千代田区二番町9番地3

設立：2022年3月

事業内容：微小重力を活用した半導体製造プラットフォーム事業

URL：https://beam-tec.co.jp/(https://beam-tec.co.jp/)





■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社BEAM Technologies 担当：田中

Email：info@beam-tec.co.jp