フィガロジャポン8月号「幸せを拓く占い。」は6月19日（金）発売。表紙は杉咲花が登場！石井ゆかり下半期星占い、星ひとみ×天星術、AZ×数秘術、干支占い、yujiが読む有村架純…前に進むための占い特集。

株式会社ＣＥメディアハウスフィガロジャポン2026年8月号

幸せを拓く占い。

占いに頼りたくなるのは、何かしら心にさざ波が立つ時。惑い、不安、人生のターニングポイント……ジャンルは、仕事や人間関係、恋愛のケースも。しかしながら結局私たちは、良い選択と善い結果を探しているのかもしれない。自分自身や傍らにいる大切な人たちのために、世界が美しい方向に向かうために。なじみ深い西洋占星術はもちろん、古代から受け継がれてきた数秘術やインド占星術、陰陽五行とそこから発展した干支占い……。浄化アクションを試みて開運の波に乗ってもいい。前に進むために背中を押してくれる占いを通して最適解を考えることは、幸せを拓くための第一歩かもしれない。

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フィガロジャポン2026年8月号

星ひとみの天星術が導く、馬が暴走する年を乗りこなすための心得。

丙午である今年は、馬が暴走するような強いエネルギーが渦巻く。自我に任せて突き進んでしまうような出来事が増え、時代は混沌を深めていく。そんな流れの中で幸せに生きていくためには？ 星ひとみが天星ごとに心得を伝授。

フィガロジャポン2026年8月号

星読みyuji が解く、有村架純のターニングポイント。

自然体の演技と唯一無二の透明感で、ドラマや映画で確かな存在感を示してきた有村架純。主演する最新作『マジカル・シークレット・ツアー』では、初となる母親にして犯罪者役に挑む。新境地を開拓し、新たな表情を見せる彼女の星をyujiが読み解く。

フィガロジャポン2026年8月号

東洋占術のプロ、法演が解説。十二支を通して見る基本的な性質とは？

日本人なら誰もが知っている生まれ年の動物。十二支は、年だけでなく生まれた月日や時間にも存在する。ここでは十二支それぞれの基本的な傾向と、前半の勢いが徐々に落ち着いてくる下半期の運勢を法演が明らかにする。

フィガロジャポン2026年8月号

2026年下半期 石井ゆかり 星占いスペシャル

2026年下半期の星占いを眺めてまず、浮かぶのは「固定」のイメージです。「良いか、悪いか」よりも、「変わりやすいか、変わりにくいか」ということが、際立って強調されているように思われるのです。

フィガロジャポン2026年8月号

大人ベーシックをアップデート。

“いつもの服”を、もっと自由に！ ジャケットやスカートなど定番アイテムをおしゃれに活用して、ありきたりではないスタイリングにトライ。新しいバランスでいまのムードに刷新して。

フィガロジャポン2026年8月号

唇からハピネス、大人のパーフェクトピンク。

メイクアップで幸せを呼ぶ色は間違いなくピンク。でも、大人はいざ唇に塗るとなると気後れしがち。そこで、色の持つ意味と、自分の肌といまのムードにピタッとハマるピンクリップのつくり方をプロが伝授。

目次

FORTUNE TELLING

幸せを拓く占い。

星ひとみの天星術が導く、馬が暴走する年を乗りこなすための心得。

人間力が問われるAI時代に突入。AZの数秘術で読み解く、物語の幕開け。

星読みyujiが解く、有村架純のターニングポイント。

東洋時空占星術(R)が伝授！ タイプ別ラッキーアイテム。

インド占星術で知るこれからの時代と、運を味方にする方法。

東洋占術のプロ、法演が解説。十二支を通して見る基本的な性質とは？

あなたのお抱え占い師、教えてください！

7つの浄化アクションで開運体質に！

運気はいかに!? フィガロジャポン編集部をダウジング。



【袋綴じ付録】

2026年下半期 石井ゆかり 星占いスペシャル

BIJOUX

杉咲花、ティファニーと内なる煌めき。

MODE

大人ベーシックをアップデート。

市川実和子と新たなマルニ・ウーマン。

グッチのイマジネーションが、NYの街を染める。

BEAUTE

唇からハピネス、大人のパーフェクトピンク。

ラ・ボーテ ルイ・ヴィトンの新アイテム、LV クレヨンでリップメイクを格上げ。

CULTURE

写真家ジュリエット・アニェルと、感性を磨く京都。

クラフトの新たな地平を切り開く、ロエベ財団 クラフトプライズ2026



ART DE VIVRE

黒木華のDIOR探訪 vol.2

自然や素材の関係性を再構築するwe+の什器。

アールドゥヴィーヴルへの招待 vol.15

パリ発シャツメゾンがアトリエを構える歴史的邸宅を訪れて。

INTERVIEW

FIGARO HOMME 彼との瞬間 vol.67

佐藤勝利を作る、30のこと。



【連載】

BIJOUX いいモノ語り 107 ポメラート

NEWS HOT FROM PARIS いまパリで起きているコト 109

MELI-MELO

MODE： BEACH STROLL

BIJOUX： FASCINATING ANIMALS

BEAUTE： SUNKISSED ORANGE

NEW TOPICS ESSENTIALS 今月のTO BUY & TO KNOW

齊藤 工 活動寫眞館 108 宮本恒靖

Love it! 今月のいいもの発見 サンローラン

BUSINESS MESSAGE 仕事が私にくれたもの

CULTURE portrait クリエイターの言葉

フェルザン・オズペテク （ 映画監督・脚本家 ） ／ リンダー・スターリング （ アーティスト ）

Cinema ／ Books ／ Art ／ Theater ／ Music

GOURMET ワイン学習帖 27 ／ おやつの時間ですよ！ 11

在本彌生の、眼まなこに翼。42 リトアニア・ヴィリニュス

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次号予告

HOROSCOPE 石井ゆかりの星占い

岡尾美代子の雑貨 ヘイ！ヘイ！ヘイ！ 223

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フィガロジャポン2026年8月号

定価880円（税込）/電子版730円（税込）/2026年6月19日発売

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