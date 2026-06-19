【まだまだあったEC売上アップの奥の手】オンラインセミナー「Commerce NEXT」でノウハウ公開！6／24・25無料配信

株式会社日本流通産業新聞社日本ロレアル コンシューマー プロダクツ事業本部 ビジネスディベロップメント ヘッド 古畑敦史氏の講演の様子

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月24日（水）、25日（木）の2日間、大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)＜参加無料＞を開催します。

今回のセミナーにはEC売上アップの奥の手を公開するセミナーを多数用意しています。日本ロレアルの古畑敦史氏は今後5年でEC売上高を4倍に拡大する計画や、快進撃を支える「収益成長経営（RGM）」を解説している。THE RICHの田村一将氏は短期間で市場の勢力図を塗り替えた『SILK THE RICH』の勝ちパターンを公開する。

ほかにも多様なEC売上アップ術を紹介するセミナーを用意しています。

EC売上アップ術を紹介するセミナーラインアップ

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn【営業利益率20%超】 「5年でEC売上4倍」の目標に挑む日本ロレアルCPD登壇！ 世界NO.1ロレアルが実践する「データドリブンなモール攻略」と「収益成長（RGM）戦略」

講師：日本ロレアル株式会社 古畑敦史氏

「認知」を「資産」に変えるブランド戦略 - 徹底した投資で市場を席巻する『SILK THE RICH』の勝ち筋

講師：株式会社THE RICH 田村一将氏

「TikTok Shop」日本進出から1年のリアルを聞く！コスメから家電まで、先行セラーが実践する「売り方」と「ハロー効果」とは

講師：TikTok Shop Japan 黄益氏、王竽氏

Qoo10とユナイテッドアローズで売上アップを実現！"あと払いだけじゃない"ペイディ導入が成功した理由

講師：Paidy合同会社 川上沙織氏、eBay Japan合同会社 権田進之介氏、株式会社ユナイテッドアローズ 木下貴博氏

＼すぐに試せる／ ＼劇的に改善／ ECサイトで実際に改善したCVR改善事例をたっぷり解説！

講師：株式会社LeanGo 平井翔吏氏、株式会社SUPER STUDIO 真野勉氏

"名前もない作業"が広告ROASを変える～年商165億円オモヤグループに聞く、ブランドキーワード防衛の最前線～

講師：株式会社オモヤ 毎原衣利氏、株式会社ブランドパトローラー 小林眞土氏

不正対策を「利益創出」の武器に変える、2026年の決済戦略～ガイドライン6.1版準拠と、売上最大化を両立する「攻め」の不正検知とは～

講師：かっこ株式会社 小野瀬まい氏、株式会社ペイジェント 吉岡徳氏

定期通販のLTVを上げる新たな後払い決済「スコアあとからカード」でカード決済比率18%UP！

講師：株式会社SCORE 森裕士氏

他にも多彩なセッションを用意

「Commerce NEXT」のキービジュアル

EC売上アップ術を紹介するセミナー以外にも多彩なセッションを用意しました。EC業界の注目課題である「AI活用術」「SNS戦略」「物価高対策」「CX向上」「セキュリティ」などの知恵やノウハウが満載のセミナーイベントとなっています。セミナーは専用スタジオで収録した、番組風のリッチな動画でお届けします。

リアル交流会を7月23日に開催

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

今回はオンラインセミナーに加えて、リアル交流会を7月23日（木）に開催します。

リアル交流会では特別講演としてアイリスプラザの岩崎亮太社長の登壇が決定。さらにユーグレナ 上席執行役員／ヘルスケアカンパニーCEO ふぁな（金 城煥、キム・ソンファン）氏と通販CRM専門家 西守譲氏の2人による対談セッションも企画しています。

リアル交流会では「日本ネット経済新聞」記者も参加し、有力なコマース事業者様同士の良質な交流をサポートします。リアル交流会に参加希望の方は6月25日までにセミナーイベントに申し込みいただき、リアル交流会への参加希望をチェックしてください。

聴講申込者向け3大特典

イベント概要

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn- 「＜2026年版＞ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈※「セミナー」の視聴・アンケート回答が条件- 事前登録・招待制のリアル交流会に参加可能※参加者数に上限がありますので、申し込んでも参加できない可能性があります- 期日までの登録でアーカイブ視聴可能※アーカイブ視聴期間は6/26～7/24セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)

会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00

＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）

配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信

＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）

主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」

参加費：無料（事前登録制）

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

【お問い合わせ先】

株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

「Commerce NEXT」事務局

E-mail：event@nb-club.com