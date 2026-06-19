世界のアクリルフォームテープ市場動向、年平均成長率6.7%で拡大継続2026-2032
アクリルフォームテープとは
アクリルフォームテープは、アクリルフォームコアと感圧型アクリル接着剤を組み合わせた高性能接着材料であり、優れた構造接着性能を備えている。金属、ガラス、アルミニウム、ABS樹脂、ポリカーボネートなど多様な基材に対して高い密着性を発揮し、耐候性、耐湿性、耐紫外線性、振動吸収性にも優れる。
近年、アクリルフォームテープは従来のネジ、リベット、溶接、液状接着剤の代替技術として評価されており、製品軽量化と組立工程の簡素化を同時に実現する手段として採用が拡大している。特にEV軽量化への要求が高まる中、自動車メーカー各社は車体外装部品やバッテリーパック固定用途でアクリルフォームテープの活用を進めている。
アクリルフォームテープ市場は、自動車の電動化、電子機器の高機能化、建築分野における耐久性向上ニーズを背景に、世界的な拡大局面を迎えている。特にEV軽量化、構造接着技術の高度化、高機能接着材需要の拡大が市場成長を支える主要要因となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352739/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352739/images/bodyimage2】
図. アクリルフォームテープの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「アクリルフォームテープ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、アクリルフォームテープの世界市場は、2025年に3028百万米ドルと推定され、2026年には3237百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7%で推移し、2032年には4777百万米ドルに拡大すると見込まれています。
アクリルフォームテープ市場を支える主要成長要因
アクリルフォームテープ市場の最大の成長エンジンは自動車産業である。電気自動車（EV）やハイブリッド車の普及に伴い、車両軽量化と生産効率向上への要求が高まっている。アクリルフォームテープは異種材料接合を容易にし、騒音・振動低減にも寄与することから、エンブレム、ルーフモールディング、ディスプレイパネル、バッテリー関連部品など幅広い用途で採用されている。
さらに電子機器分野では、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、ディスプレイモジュールなどの薄型化・高性能化が進み、高機能接着材としてのアクリルフォームテープ需要が増加している。近年普及が進むAIサーバーやデータセンター関連設備においても、耐熱性や振動対策用途での利用が拡大している。
建築・建設分野では、カーテンウォール、ガラスファサード、内外装パネル固定用途において、アクリルフォームテープの長期耐候性能が評価されている。施工期間短縮やメンテナンスコスト削減を目的とした採用事例も増加している。
サプライチェーン動向と価格環境
2025年におけるアクリルフォームテープの平均価格は1平方メートル当たり約1,500米ドルであり、業界平均粗利益率は約18％と推定される。上流ではアクリルモノマー、発泡材料、離型フィルムなどの原材料価格がコスト構造に大きく影響する。
過去6か月間では、アジア地域を中心にアクリル系原料価格が比較的安定して推移した一方、エネルギーコストや物流費の変動が利益率に影響を与えている。また、各国でPFAS規制や環境負荷低減への要求が強まっており、環境対応型アクリルフォームテープの開発競争が活発化している。
アクリルフォームテープは、アクリルフォームコアと感圧型アクリル接着剤を組み合わせた高性能接着材料であり、優れた構造接着性能を備えている。金属、ガラス、アルミニウム、ABS樹脂、ポリカーボネートなど多様な基材に対して高い密着性を発揮し、耐候性、耐湿性、耐紫外線性、振動吸収性にも優れる。
近年、アクリルフォームテープは従来のネジ、リベット、溶接、液状接着剤の代替技術として評価されており、製品軽量化と組立工程の簡素化を同時に実現する手段として採用が拡大している。特にEV軽量化への要求が高まる中、自動車メーカー各社は車体外装部品やバッテリーパック固定用途でアクリルフォームテープの活用を進めている。
アクリルフォームテープ市場は、自動車の電動化、電子機器の高機能化、建築分野における耐久性向上ニーズを背景に、世界的な拡大局面を迎えている。特にEV軽量化、構造接着技術の高度化、高機能接着材需要の拡大が市場成長を支える主要要因となっている。
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図. アクリルフォームテープの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「アクリルフォームテープ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、アクリルフォームテープの世界市場は、2025年に3028百万米ドルと推定され、2026年には3237百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7%で推移し、2032年には4777百万米ドルに拡大すると見込まれています。
アクリルフォームテープ市場を支える主要成長要因
アクリルフォームテープ市場の最大の成長エンジンは自動車産業である。電気自動車（EV）やハイブリッド車の普及に伴い、車両軽量化と生産効率向上への要求が高まっている。アクリルフォームテープは異種材料接合を容易にし、騒音・振動低減にも寄与することから、エンブレム、ルーフモールディング、ディスプレイパネル、バッテリー関連部品など幅広い用途で採用されている。
さらに電子機器分野では、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、ディスプレイモジュールなどの薄型化・高性能化が進み、高機能接着材としてのアクリルフォームテープ需要が増加している。近年普及が進むAIサーバーやデータセンター関連設備においても、耐熱性や振動対策用途での利用が拡大している。
建築・建設分野では、カーテンウォール、ガラスファサード、内外装パネル固定用途において、アクリルフォームテープの長期耐候性能が評価されている。施工期間短縮やメンテナンスコスト削減を目的とした採用事例も増加している。
サプライチェーン動向と価格環境
2025年におけるアクリルフォームテープの平均価格は1平方メートル当たり約1,500米ドルであり、業界平均粗利益率は約18％と推定される。上流ではアクリルモノマー、発泡材料、離型フィルムなどの原材料価格がコスト構造に大きく影響する。
過去6か月間では、アジア地域を中心にアクリル系原料価格が比較的安定して推移した一方、エネルギーコストや物流費の変動が利益率に影響を与えている。また、各国でPFAS規制や環境負荷低減への要求が強まっており、環境対応型アクリルフォームテープの開発競争が活発化している。