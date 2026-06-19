株式会社しくみデザイン（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：中村俊介）は、チロルチョコ株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:松尾裕二)およびYouTube「野田ゲー公式チャンネル」とともに、2026年6月19日(金)から2026年8月9日(日)までの期間で『チロっとあそべるゲームコンテスト』を開催します。「チロっと」は「チロル × ちょっと(気軽に、サクッと)」という意味で、ライトに作って遊べるゲームを募集します。

「初心者すぎ大会」連動。受賞作は配信内コーナーで実際にプレイ

本コンテストは、YouTube「野田ゲー公式チャンネル」がゲーム制作初心者を対象に実施している、野田クリスタル Presents「ゲーム制作 初心者すぎ大会」の連動企画です。受賞者の中から数作品は、「ゲーム制作 初心者すぎ大会」配信内のコーナーで実際にプレイされます。

応募はビジュアルプログラミングアプリ「Springin'（スプリンギン）」で

コンテストへの作品応募には、ビジュアルプログラミングアプリ「Springin'（スプリンギン）」を使用します。「Springin'」は、直感的な操作だけでゲームやビジュアルノベル、デジタル絵本などを作成できるため、プログラミングの経験がない方から、ふだんから創作を楽しんでいる方まで、年齢を問わず気軽に挑戦いただけます。

チロルチョコの公式デザインを作品に使える「公式アイテムワーク」

今回は「公式アイテムワーク」として、ゲーム制作時にチロルチョコの商品やキャラクターのデザインを使用できます。おなじみのパッケージやキャラクターを素材に、自由な発想で作品づくりを楽しめます。

コンテスト概要

コンテスト名：第3回 野田クリスタルPresents ゲーム制作 初心者すぎ大会 連動企画「チロっとあそべるゲームコンテスト」

コンテスト特設ページ：https://www.springin.org/challenge/tirol-choco/

募集期間：2026年6月19日(金)から2026年8月9日(日)

年齢制限：なし

応募条件： Springin' および本コンテスト規約を満たしていること 公序良俗、法律を著しく反していないこと ネガティブな印象を与える表現をしていないこと

参加方法：Springin' アプリ内から参加いただけます

景品

【優秀賞】チロルチョコ詰め合わせセット(最大10名)

受賞作の中から数作品は、野田クリスタルさんの「ゲーム制作 初心者すぎ大会」のチロルチョコ専用コーナーで実際にプレイされます。 受賞者発表は、2026年8月から9月頃に、チロルチョコ公式Instagramのライブ配信「チロスタライブ」にて予定しています。野田クリスタルさんの「ゲーム制作 初心者すぎ大会」の配信は、2026年9月頃を予定しています。

※発表スケジュールは変更になる場合があります。

野田クリスタルPresents「ゲーム制作 初心者すぎ大会」について

ゲーム制作初心者やプロを目指す人、趣味でゲームを作ってみたい人を対象に、ツールやプログラミングを問わず、どんなゲームでも歓迎する制作大会です。今年、第3回目の開催が決定しています。

公式X：https://x.com/nodaparty YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCzfagYm_ai4JjGBRedqxu9Q YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@supernodage 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nodage

▼前回の様子。Springin'作品は51分頃から。

ゲームがつくれるアプリ「Springin'（スプリンギン）」について

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=SbUEezjPPX4

「Springin'」は、プログラミングの知識が一切なくても、直感的な操作だけでゲームや絵本などを自由に作れる、ビジュアルプログラミングアプリです。できあがった作品はアプリ内のマーケットを通じて他のユーザーに配信できるほか、PCやスマホのブラウザでも動作するため、幅広いユーザーに遊んでもらえます。マーケットにはこれまでに90万作品以上がアップされ、年齢・性別・国籍を問わず多様なユーザーが集まるプラットフォームとなっています。また、さまざまな作品募集企画や、サポーター企業とのコラボコンテストなども随時開催しています。

Springin' 公式サイト：https://www.springin.org/ iOS版：iOS 13.0以降(iPhone、iPad、iPod touch に対応) Android版：Android 6.0以降 価格：無料

チロルチョコ株式会社について

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションに、たのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに、当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にのぼります。

オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/ HP：https://www.tirol-choco.com/ Instagram：https://www.instagram.com/tirolchoco_official/ X：https://x.com/TIROL_jp LINE公式アカウント：https://page.line.me/763quavr?openQrModal=true TikTok：https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official

株式会社しくみデザインについて

未来を創るクリエイティブカンパニー「しくみデザイン」は、「しくみでみんなを笑顔にする」という企業理念のもと、2005年に福岡で誕生しました。ユーザー参加型コンテンツのパイオニアとして1,500件以上の実績を持ち、スマホでゲームが作れるアプリ「Springin'」や、創造性を育む「Springin' Classroom」、体の動きで演奏するAR楽器「KAGURA」など、テクノロジーとデザインを駆使して「できないことを楽しくできるように」してきました。米国インテル社主催の世界的コンテストでのグランプリ、ヨーロッパ最大級の音楽フェス「Sónar(ソナー)」で開催されたコンテストでのグランプリ、第13回 日本e-ラーニング大賞 部門賞など、3回の世界一を含む国内外のアワードを多数獲得しています。

URL：https://www.shikumi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社しくみデザイン E-Mail：info@shikumi.co.jp