【マペペ】本日発売！トリートメントを髪にじんわり、溶け込むようになじませる。２STEPで使う「トリートメルトコーム」6月18日新発売。

株式会社シャンティ

株式会社シャンティ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）は、ヘアグッズブランド「マペペ」より、「トリートメルトコーム」を2026年6月18日（木）に新発売いたします。

「トリートメルトコーム」は、粗目と細目の二つのコームを２STEPで使うトリートメントコームです。粗目のコームで髪全体へトリートメントを届け、細目コームで1本1本ムラなく行き渡らせることができます。ご自宅でじっくりトリートメントケアをしたい方におすすめのプラスワンアイテムです。

本体のカラーは全2色。＜ホワイトハグ＞は定番、＜ミストブルー＞は数量限定にて発売いたします。

トリートメントを髪にじんわり、溶け込むようになじませる

マペペ トリートメルトコーム 定番1色・限定1色 各990円（税込）粗目と細目コームの２STEP

トリートメルトコームは、粗目と細目の二つのコームを備えています。

粗目でざっくりと髪の毛になじませて、細目で1本1本より丁寧になじませる「２STEPトリートメントケア」できるのが特徴です。

粗目コーム：約5mm間隔。

髪の絡まりをほぐしながら、全体にトリートメントを行き渡らせることができます。

細目コーム：約2.5mm間隔。

髪に塗布したトリートメントをそぎすぎず、適度な量を塗布できる幅にしました。髪1本1本丁寧になじませることができます。

なじませるための二つの構造

粗目コームには、じんわりなじませるための

「二つの構造」を取り入れました。

１.スラント構造

櫛歯を斜めにして、櫛歯が髪の毛に接しやすくしました。コーミングする時に櫛歯が髪の毛にきちんと当たることで、トリートメントをしっかりと届けます。

２.ポケット構造

櫛歯の根元にリングを付けました。

コーミングすると余分なトリートメントがリングに溜まり、梳かすたびにトリートメントを全体に行き渡らせます。

トリートメントの前後もこれ1本で！

・シャンプー前のコーミング

髪のからまりや汚れやほこりを落とし、シャンプーの泡立ちがアップします。

・トリートメントのなじませ

粗目と細目の２STEPでトリートメントを全体へなじませます。

・アウトバスのヘアケアに

ヘアミルクやヘアオイルをなじませた後のコーミングに。

細目コームで仕上げれば、ムラなく塗り広げることができます。

自宅でじっくりヘアケアをしたい人にもおすすめのコームです。

フック穴付きでお風呂場での保管にも

持ち手のハンドルは、フック穴付き。

お風呂場に吊り下げて保管もできます。

幅広のハンドルは持ちやすく、粗目と細目で使い分ける時も操作しやすい幅にしています。

抗菌剤配合

本品表面における細菌の増殖を抑制します。

清潔にご愛用いただけます。

※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。

ヒアルロン酸配合

ヒアルロン酸は保湿成分として化粧品に使われることがあります。

商品情報

定番カラー ＜ホワイトハグ＞

数量限定カラー ＜ミストブルー＞

＜商品名＞ マペペ トリートメルトコーム ＜ホワイトハグ＞（定番品）

マペペ トリートメルトコーム ＜ミストブルー＞（数量限定品）

＜価格＞ 各990円（税込）

＜発売日＞ 2026年6月18日（木）全国発売 （一部店舗で先行発売中）

＜販売店舗＞全国のバラエティショップを中心に、量販店、ドラッグストアの一部店舗

公式HP https://www.chantilly.co.jp/brand/mapepe/

公式Instagram https://www.instagram.com/mapepe.official/

公式Twitter https://twitter.com/MAPEPE_j(https://twitter.com/MAPEPE_jp)

＜マペペについて＞

「美しい髪で、私の一日がはじまる。」

健やかな髪を保つためのヘアブラシや、ヘアスタイルを美しく整えるヘア小物たち。

美しい髪は、きっとあなたの自信になります。

あなたの一日が、いつも美しい髪ではじまりますように。

そんな願いを込めて、あなたのそばに、日々そっと寄り添う、ヘアグッズブランドです。

＜シャンティについて＞

化粧品、化粧ツール、ネイルグッズ、ヘアグッズの企画、開発、販売を行うメーカーです。

ブランドはマペペ、デュカート、チャスティ、アストレア ヴィルゴなどを展開。お客様のお求めやすい価格で高品質な商品を提供。環境問題への配慮や、素材にまで熟慮しながら商品開発を行っています。



＜商品に関するお問い合わせ＞

株式会社シャンティ

0120-56-1114 （月～金 9:00～17:30 祝祭日、年末年始を除く）

https://www.chantilly.co.jp/contact_form/

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-6 住友不動産麹町ファーストビル