【マペペ】本日発売！トリートメントを髪にじんわり、溶け込むようになじませる。２STEPで使う「トリートメルトコーム」6月18日新発売。

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株式会社シャンティ

株式会社シャンティ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）は、ヘアグッズブランド「マペペ」より、「トリートメルトコーム」を2026年6月18日（木）に新発売いたします。


「トリートメルトコーム」は、粗目と細目の二つのコームを２STEPで使うトリートメントコームです。粗目のコームで髪全体へトリートメントを届け、細目コームで1本1本ムラなく行き渡らせることができます。ご自宅でじっくりトリートメントケアをしたい方におすすめのプラスワンアイテムです。


本体のカラーは全2色。＜ホワイトハグ＞は定番、＜ミストブルー＞は数量限定にて発売いたします。



マペペ トリートメルトコーム 定番1色・限定1色　各990円（税込）

トリートメントを髪にじんわり、溶け込むようになじませる


粗目と細目コームの２STEP

トリートメルトコームは、粗目と細目の二つのコームを備えています。


粗目でざっくりと髪の毛になじませて、細目で1本1本より丁寧になじませる「２STEPトリートメントケア」できるのが特徴です。



粗目コーム：約5mm間隔。


髪の絡まりをほぐしながら、全体にトリートメントを行き渡らせることができます。



細目コーム：約2.5mm間隔。


髪に塗布したトリートメントをそぎすぎず、適度な量を塗布できる幅にしました。髪1本1本丁寧になじませることができます。






なじませるための二つの構造

粗目コームには、じんわりなじませるための


「二つの構造」を取り入れました。



１.スラント構造


櫛歯を斜めにして、櫛歯が髪の毛に接しやすくしました。コーミングする時に櫛歯が髪の毛にきちんと当たることで、トリートメントをしっかりと届けます。



２.ポケット構造


櫛歯の根元にリングを付けました。


コーミングすると余分なトリートメントがリングに溜まり、梳かすたびにトリートメントを全体に行き渡らせます。





トリートメントの前後もこれ1本で！

・シャンプー前のコーミング


髪のからまりや汚れやほこりを落とし、シャンプーの泡立ちがアップします。



・トリートメントのなじませ


粗目と細目の２STEPでトリートメントを全体へなじませます。



・アウトバスのヘアケアに


ヘアミルクやヘアオイルをなじませた後のコーミングに。


細目コームで仕上げれば、ムラなく塗り広げることができます。



自宅でじっくりヘアケアをしたい人にもおすすめのコームです。




フック穴付きでお風呂場での保管にも

持ち手のハンドルは、フック穴付き。


お風呂場に吊り下げて保管もできます。


幅広のハンドルは持ちやすく、粗目と細目で使い分ける時も操作しやすい幅にしています。





抗菌剤配合


本品表面における細菌の増殖を抑制します。


清潔にご愛用いただけます。


※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。



ヒアルロン酸配合


ヒアルロン酸は保湿成分として化粧品に使われることがあります。




商品情報


定番カラー　＜ホワイトハグ＞



数量限定カラー　＜ミストブルー＞


＜商品名＞ マペペ　トリートメルトコーム ＜ホワイトハグ＞（定番品）


　　　　　 マペペ　トリートメルトコーム ＜ミストブルー＞（数量限定品）


＜価格＞ 各990円（税込）


＜発売日＞ 2026年6月18日（木）全国発売　（一部店舗で先行発売中）


＜販売店舗＞全国のバラエティショップを中心に、量販店、ドラッグストアの一部店舗


公式HP　　　　　　 https://www.chantilly.co.jp/brand/mapepe/


公式Instagram　　 https://www.instagram.com/mapepe.official/


公式Twitter　　　　 https://twitter.com/MAPEPE_j(https://twitter.com/MAPEPE_jp)





＜マペペについて＞


「美しい髪で、私の一日がはじまる。」


健やかな髪を保つためのヘアブラシや、ヘアスタイルを美しく整えるヘア小物たち。


美しい髪は、きっとあなたの自信になります。


あなたの一日が、いつも美しい髪ではじまりますように。


そんな願いを込めて、あなたのそばに、日々そっと寄り添う、ヘアグッズブランドです。



＜シャンティについて＞
化粧品、化粧ツール、ネイルグッズ、ヘアグッズの企画、開発、販売を行うメーカーです。
ブランドはマペペ、デュカート、チャスティ、アストレア ヴィルゴなどを展開。お客様のお求めやすい価格で高品質な商品を提供。環境問題への配慮や、素材にまで熟慮しながら商品開発を行っています。

＜商品に関するお問い合わせ＞
株式会社シャンティ
0120-56-1114 （月～金 9:00～17:30 祝祭日、年末年始を除く）
https://www.chantilly.co.jp/contact_form/
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-6 住友不動産麹町ファーストビル