ロイヤルミント新作！クラウン発行500周年記念コイン登場

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「イギリス 2026 クラウン発行500周年記念 金/銀貨」を、2026年6月18日（木）に発売いたしました。

商品概要

今より500年前の1526年、ヘンリー8世の治世下で当時他国との度重なる戦争で戦費不足に陥っていたイギリスは、財政を立て直すため貨幣改革の一環としてクラウン金貨を鋳造しました。

当時はソブリン金貨やエンゼル金貨などが主流でしたが、それらは金の純度が高く、額面価値も高かったため日常の貿易や国内流通にはやや不便で、他国はより実用的な純度とサイズを持つ金貨を使い、国際交易を優位に進めていたこともあり、クラウンはそれに対抗すべくフランスの「エキュ・オ・ソレイユ（太陽のクラウン）」に着想を得た新しい貨幣でした。

1544-1547 ヘンリー8世 クラウン金貨 NGC MS63 S-2309画像出典： テューダー・ローズ、 bySodacan / CC BY-SA 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)元画像はこちら(https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sodacan#/media/File:Tudor_Rose.svg)

発行当初は「ローズ・クラウン（薔薇の王冠）」として知られていましたが、金の純度が23カラットから22カラットへ引き下げられた際にデザインも王冠とダブルローズ（テューダーローズ）になり、「ダブル・ローズ・クラウン」という名称が定着しました。

その後はヘンリー8世の息子であるエドワード6世の治世で、銀が大量に流入してきたこともあり「クラウン銀貨」が登場するようになります。

1847 ヴィクトリア女王 ゴチッククラウン銀貨 プレーンエッジ 純銀タイプ NGC PF63UC BULL-2578A N/U【R4】

クラウン銀貨と言えば、1847年発行のウィリアム・ワイオンの傑作「ゴチッククラウン」など歴史的にも有名なコインが数々誕生しています。

1935年以降はジョージ5世の即位25周年を記念して鋳造されて以来、クラウンは記念コインとして重要な役割を果たすようになりました。その後数十年間はエリザベス2世の即位から現英国王チャールズ3世の戴冠式に至るまで王室の節目を記念し、王室だけにとどまらない幅広い役割を持ち続けます。

今作はそんなクラウンの発行500周年を記念して制作されました。

裏面には伝統的な「ダブル・ローズ・クラウン」を薔薇のツタが囲むようなデザインにアレンジされており、左右に国王のロイヤルサイファーが配置されています。

表面はマーティン・ジェニングス作のチャールズ3世ポートレートに加え、その周りを5つのダブル・ローズが等間隔に並んでいる特別なデザインが採用されています。

英国貨幣の転換点ともいえるクラウン貨。

500年前から現代に至るまで、そしてこれからも文化的意義を持ち続け、貨幣史にその名が刻まれていくことでしょう。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=581

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

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株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業