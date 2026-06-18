500万本*1 突破の「ピュオーラ　炭酸ハミガキ」、今度は“浮かせる美白”へ！炭酸*2 泡が蓄積したくすみ*3 まで*4 勝手に*2 ジュワッ！『ピュオーラ 炭酸ハミガキ 浮かせる美白』 新発売

花王株式会社

花王株式会社のオーラルケア主力ブランド「ピュオーラ」の話題商品「ピュオーラ 炭酸ハミガキ」から、蓄積した歯のくすみ*3・着色汚れまで浮かせて除去*4 し、歯本来の白さへ導く『ピュオーラ 炭酸ハミガキ 浮かせる美白』を2026年7月11日より発売します。

＊1 2025年3月31日～2026年6月16日までに出荷された本数

＊2 重曹・クエン酸(洗浄剤)が反応し、自発泡すること

＊3 歯の表層に固着した着色汚れ

＊4 ブラッシングによる

「ピュオーラ 炭酸ハミガキ」は、炭酸*2 泡が歯周ポケット*5 や歯間の汚れや菌まで*4 アプローチする炭酸*2 処方のハミガキペーストです。処方中に水を使用していない非水系処方により、歯磨き中に唾液などの水分に触れることで炭酸*2 泡がジュワッと発泡し、微細な泡がお口のすみずみまで行き渡ります。2025年4月に発売以来、ユニークな使用感と、クリスタルソーダの香味がSNSなどでも話題となり、発売以降の累計出荷本数が500万本*1 を突破しました。さらに、日経トレンディ「2025年ヒット商品ベスト30」や「LDK ベストバイ・オブ・ザ・イヤー2025 歯みがき粉部門 1位」などを受賞し、オーラルケア品として高い評価を得ています。

一方で、「炭酸ハミガキは気になるが、美白タイプなら使ってみたい」「歯周病予防に加えて、歯をきれいに見せたい」というご要望の声もありました。

そこで今回、「ピュオーラ 炭酸ハミガキ」に美白ニーズに応える機能を追加した『ピュオーラ 炭酸ハミガキ 浮かせる美白』を開発しました。美白成分としてポリリン酸Na（洗浄剤）を配合し、蓄積した歯のくすみ*3・着色汚れまで浮かせて除去*4 します。さらに、高濃度フッ素1450ppm配合により、歯質を強化し、むし歯を予防します。香味は、オーラルケア品ではめずらしいホワイトスパークリングの香味です。歯周病（歯肉炎・歯周炎）予防や、むし歯予防に加え、歯の着色汚れが気になる方におすすめです。

これからも「ピュオーラ」は、生活者の歯や口の健康維持に寄り添い、時代と共に変化するニーズをとらえた機能性価値を提案してまいります。

＊5 歯とハグキのすき間のこと

■商品名／内容量[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1840_1_b6d4e0c4ed4c674b4cc13c1af67ba6ab.jpg?v=202606181152 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

■商品特長

ペーストが、水分に触れるとジュワッと発泡するハミガキ

微細な炭酸*2 泡が、細かい凹凸まで*4 入り込む

蓄積したくすみ*3も浮かせて除去*4

- 殺菌成分CPC*6原因菌を徹底殺菌し、口臭・歯肉炎予防- 高濃度フッ素*7 1450ppm配合歯の防御力を高め、歯質を強化し むし歯予防- 抗炎症成分BGA*8菌の増殖を防ぎ、歯周病（歯肉炎・歯周炎）予防- 美白成分 ポリリン酸Na（洗浄剤）- ホワイトスパークリングの香味

※6歳未満の子供には使用を控え、手の届かない所に保管する

＊2 重曹・クエン酸(洗浄剤)が反応し、自発泡すること

＊3 歯の表層に固着した着色汚れ

＊4 ブラッシングによる

＊6 CPC（塩化セチルピリジニウム）

＊7 モノフルオロリン酸ナトリウム

＊8 BGA（β-グリチルレチン酸）

■発売日／地域

2026年7月11日／全国

■ピュオーラ 炭酸ハミガキ ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/pyuora/tansan/#bihaku?cid=pyuora_prtimes260618a(https://www.kao.co.jp/pyuora/tansan/#bihaku)

■ピュオーラ ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/pyuora/?cid=pyuora_prtimes260618b(https://www.kao.co.jp/pyuora/)